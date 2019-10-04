Уряд розширив перелік заборонених товарів з Росії

До цього переліку включили склотару,формалін, різноманітні смоли та обладнання для залізниці

Кабінет міністрів України ухвалив рішення розширити перелік заборонених для ввезення на територію України товарів, вироблених у Росії. Цей перелік розширили скляними банками, деякими харчовими продуктами та напоями.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 10 квітня, інформує "Інтерфакс-Україна".

Так, уряд розширив перелік заборонених для ввезення на митну територію України товарів, який вперше запровадили ще у 2015 році. До цього переліку включили склотару (скляні банки для консервування, пляшки для харчових продуктів тощо), формалін, різноманітні смоли та обладнання для залізниці.

Раніше, Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.