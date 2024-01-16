Уряд Румунії досяг домовленості з фермерами щодо деяких вимог після тижня протестів

Угода включає 13 вимог фермерів. Обговорення триватимуть для вирішення інших вимог фермерів.

Між Міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.

Про це повідомляє вебпортал EurActiv.

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу зазначив, що угода включає 13 вимог фермерів. Обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо невирішених вимог.

Уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики.

Один з представників фермерів на переговорах Маріус Міку розповів, що підписана угода не означає негайного припинення протестів, оскільки майбутні переговори з перевізниками, які проходитимуть до четверга, можуть вплинути на їхню тривалість.