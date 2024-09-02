Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot – Reuters

"Румунський" Patriot є частиною поставки п'яти таких систем та інших стратегічних засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

Уряд Румунії у понеділок, 2 вересня, схвалив законопроєкт, який дозволяє безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot, і направив його на розгляд парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні один із двох своїх діючих Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.

Зазначається, що «румунський» Patriot є частиною поставки п'яти таких систем та інших стратегічних засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.