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Уряд Румунії ухвалив допомогу фермерам для захисту від українського імпорту

26 січня 2024, 09:09
Уряд Румунії ухвалив допомогу фермерам для захисту від українського імпорту
Фото: з відкритих джерел
На допомогу спрямують майже 100 млн євро.

румунський уряд схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам. Раніше румунські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, при цьому вимагали субсидій і захисту від впливу українського імпорту.

Про це повідомляє "Європейська парвда" з посиланням на Міністерство сільського господарства та розвитку села Румунії.

Перше прийняте рішення створює схему державної допомоги для зменшення до кінця 2024 року акцизного податку на дизельне паливо для сільського господарства.

На цю схему виділили 54,25 млн євро.

Крім того, інші два прийняті рішення створюють програму держдопомоги для підтримки діяльності власників м'ясної худоби, а також свинарів та птахівників, "в умовах кризи, спричиненої агресією росії проти України".

Ці програми мають компенсувати збитки, спричинені зростанням цін на корми, паливо та інші витрати. 

На них Румунія виділить 16,1 млн євро та понад 25,3 млн євро відповідно.

імпортРумуніяфермеривійна в Україніросія окупанти

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