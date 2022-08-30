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Уряд схвали санкції проти патріарха Кирила та семи предствників РПЦ

Ольга
Матарикіна
Санкційний список ще має розглянути Рада нацбезпеки та оборони та президент України
Уряд схвали санкції проти патріарха Кирила та семи предствників РПЦ Фото з вільного доступу

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо очільника російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила та ще семи представників цієї церкви. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

 
Як зазначається у повідомленні, список ще розгляне Рада національної безпеки та оборони України та президент України Володимир Зеленський. Окрім всього, їхнє погодження дозволить з таким же списком звернутись до міжнародної спільноти аби запровадити такі ж санкції в інших країнах.
 
"російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", -  зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
 
Зокрема, уряд схвалили пропозиції щодо запровадження санкції на десять років проти:
- 16-го патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича, 20.11.1946 р.н.);
- керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича, 24.07.1966 р.н.);
- заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича, 13.12.1956 р.н.);
- митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича, 02.07.1958 р.н.);
- архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича, 02.02.1961 р.н.);
- протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича (21.02.1961 р.н.);
- митрофорного протоієрея російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича (30.12.1969 р.н.);
- російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Осипова Олексія Ілліча (31.03.1938 р.н.).
 
Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо.
 
Таке рішення Кабінет Міністрів України прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
 
Пропозиції до санкційного списку підготували Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.
 
Як відомо, РПЦ підтримує війну росії проти України. 
Наприкінці травня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо запровадження санкцій проти керівника російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Санкції планувалося запровадити на 10 років.
 
 
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30 08 2022 20:31
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