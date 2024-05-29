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ПОЛІТИКА

Уряд Швеції оголосив про найбільший військовий пакет допомоги для України

29 травня 2024, 10:56
Уряд Швеції оголосив про найбільший військовий пакет допомоги для України
Фото: sverigesradio.se
Швеція представила 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України. Загальна його сума становить 13,3 мільярда шведських крон.

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогоднішній день, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд доларів)

Про це повідомляє  Sydsvenskan.

Сьогоднішній пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні "абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі", а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії. У пакет також входить винищувач Rb 99, а також артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Rb 99 – це ліцензійна версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM) з дальністю пуску до 70 кілометрів, які раніше збиралися в Швеції. Цими ракетами озброєні шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.

З урахуванням представлених сьогодні коштів Швеція вже надала Україні підтримку в розмірі 43,5 мільярда шведських крон.

війнаШвеціядопомога Україні

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