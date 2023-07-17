Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Уряд Швеції оголосив, що виділить понад $584 млн на відновлення України

17 липня 2023, 17:28
Уряд Швеції оголосив, що виділить понад $584 млн на відновлення України
Фото: РБК
Окремий наголос у стратегії робиться на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: "зелений" перехід, соціальні питання та цифрова трансформація.

Шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки, яка передбачає виділення близько 522 мільйонів євро – це найбільша в історії країни двостороння стратегія сприяння розвитку.

Про це повідомив уряд Швеції.

Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ охоплює п'ять напрямів підтримки: відновлення; "зелений" перехід і збалансований розвиток; інклюзивний економічний розвиток; безпека; права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

Окремий наголос у стратегії робиться на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: "зелений" перехід, соціальні питання та цифрова трансформація. Також підкреслюється важливість залучення бізнесу в питання відбудови України.

"Ці кошти, які будуть розподілені між 2023 і 2027 роками, є частиною нещодавно розробленої стратегії допомоги, спеціально розробленої для України", – сказав міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форссел.

Він підкреслив, що ці кошти складають базу шведської допомоги Україні.

"Це найбільша й найамбітніша двостороння стратегія, коли-небудь розроблена Швецією. До цього додадуться додаткові цільові інвестиції", – зазначив Форссел.

"У перспективі ми хочемо бачити в Києві не один, а два прапори. Український і європейський", – наголосив шведський міністр.

війнаШвеціядопомогавідновлення україни

Останні матеріали

Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється