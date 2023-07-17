Уряд Швеції оголосив, що виділить понад $584 млн на відновлення України

Окремий наголос у стратегії робиться на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: "зелений" перехід, соціальні питання та цифрова трансформація.

Шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки, яка передбачає виділення близько 522 мільйонів євро – це найбільша в історії країни двостороння стратегія сприяння розвитку.

Про це повідомив уряд Швеції.

Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ охоплює п'ять напрямів підтримки: відновлення; "зелений" перехід і збалансований розвиток; інклюзивний економічний розвиток; безпека; права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

Окремий наголос у стратегії робиться на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: "зелений" перехід, соціальні питання та цифрова трансформація. Також підкреслюється важливість залучення бізнесу в питання відбудови України.

"Ці кошти, які будуть розподілені між 2023 і 2027 роками, є частиною нещодавно розробленої стратегії допомоги, спеціально розробленої для України", – сказав міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форссел.

Він підкреслив, що ці кошти складають базу шведської допомоги Україні.

"Це найбільша й найамбітніша двостороння стратегія, коли-небудь розроблена Швецією. До цього додадуться додаткові цільові інвестиції", – зазначив Форссел.

"У перспективі ми хочемо бачити в Києві не один, а два прапори. Український і європейський", – наголосив шведський міністр.