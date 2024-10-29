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Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією

29 жовтня 2024, 10:31
Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
Фото: РБК
Уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.

Уряд Швеції оголосив про припинення будь-якої прямої урядової співпраці з Грузією після парламентських виборів 26 жовтня.

Про це повідомило Dagens Nyheter.

"Ідеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин", – пояснив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.
 
Водночас він уточнив, що уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.
 
"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері", – сказав Дуза.
 
Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.
 
ШвеціяГрузіявійна в Україніросія окупанти

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