Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією

Уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.

Уряд Швеції оголосив про припинення будь-якої прямої урядової співпраці з Грузією після парламентських виборів 26 жовтня.

Про це повідомило Dagens Nyheter.

"Ідеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин", – пояснив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.

Водночас він уточнив, що уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.