Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
29 жовтня 2024, 10:31
Фото: РБК
Уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.
Уряд Швеції оголосив про припинення будь-якої прямої урядової співпраці з Грузією після парламентських виборів 26 жовтня.
Про це повідомило Dagens Nyheter.
"Ідеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин", – пояснив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.
Водночас він уточнив, що уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.
"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері", – сказав Дуза.
Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.