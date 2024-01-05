Уряд Швеції припинить надавати допомогу Малі через позицію щодо росії

За останні 10 років Швеція виділила африканській країні понад 340 млн доларів.

Швецький уряд ухвалив рішення про призупинення фінансової допомоги африканській державі Малі – через те, що керівництво країни все більше схиляється до співпраці з росією та підтримує державу-агресора у міжнародних інстанціях. За останні 10 років Швеція виділила Малі понад 3,5 мільярда шведських крон (понад 340 мільйонів доларів) для розвитку.

Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва Швеції Йоган Форсселль у інтерв’ю телеканалу TV4.

"Військова хунта Малі повертається до росії та підтримує їхню війну проти України", – пояснив міністр, додавши, що Малі голосувала проти резолюцій ООН, які вимагали від росії вивести війська з України.

В уряді Швеції кажуть, що таким чином змінюють своє відношення до допомоги країнам Африки. За словами Форсселля, шведська допомога не буде спрямована на підтримку держав або акторів, які є недемократичними або протидіють "світовому порядку, заснованому на правилах", тим самим "підриваючи шведські інтереси".

"Коли ми співпрацюємо з іншими країнами, ми хочемо, щоб ці країни також хотіли співпрацювати зі Швецією, але військова хунта Малі замість цього виступає на боці Росії і підтримує її повномасштабну війну проти України", – сказав міністр.