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ПОЛІТИКА

Уряд Швеції виділяє новий енергетичний пакет для України вартістю €56 млн

28 травня 2024, 13:27
Уряд Швеції виділяє новий енергетичний пакет для України вартістю €56 млн
Фото: РБК
В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України.

Уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро).

Про це пише шведський урядовий сайт.

В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.

Нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду. Нова підтримка складається з двох частин:

  • 500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство,
  • 150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).

В уряді Швеції зазначають, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.

Потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою. У зв'язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші регіони України, такі як Одеса, Київ і Миколаїв.

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До нього входять:

  • Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);
  • Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);
  • Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).
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