Уряд Швеції виділяє новий енергетичний пакет для України вартістю €56 млн
Уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро).
Про це пише шведський урядовий сайт.
В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.
Нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду. Нова підтримка складається з двох частин:
- 500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство,
- 150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).
В уряді Швеції зазначають, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.
Потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою. У зв'язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші регіони України, такі як Одеса, Київ і Миколаїв.
Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До нього входять:
- Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);
- Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);
- Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).