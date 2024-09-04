Уряд Швейцарії пропонує парламенту країни заборонити Хамас
04 вересня 2024, 21:33
Фото: AP
Йдеться про заборону Хамас на 5 років.
Швейцарська Федеральна рада подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності палестинського бойового угрупування Хамас на території країни на п'ять років.
Про це повідомила пресслужба Швейцарської Федеральної ради .
Закон, запропонований урядом, передбачає заборону Хамас, груп, що походять із нього, а також організацій та груп, які діють від імені або в ім'я Хамас. Такі групи та організації будуть вважатись терористичними.
За порушення заборони винним загрожує покарання у вигляді штрафу та ув’язнення на термін до 20 років.
Водночас уряд Швейцарії вирішив не запроваджувати додаткового покарання за діяльність Хамас, оскільки в Кримінальному кодексі вже є положення для терористичних організацій.
У законопроєкті вказано, що парламент може продовжити цю заборону.