Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд США оголосив санкції проти мережі банківських установ росії, КНДР та Китаю

16 грудня 2024, 18:54
Уряд США оголосив санкції проти мережі банківських установ росії, КНДР та Китаю
Фото: UNSPLASH
Під санкції потрапили російські нафтові компанії та високопосадовці КНДР.
Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти мережі банківських установ у КНДР, росії й Китаї. У "чорний список" також потрапили російські нафтові компанії та високопосадовці КНДР.
 
Про це ідеться на сайті Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
 
Зокрема, Мінфін США запровадив санкції проти дев’яти осіб і семи організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР.  Держдепартамент США також ввів обмеження проти трьох суб’єктів, пов’язаних із програмою балістичних ракет КНДР.
 
У Мінфіні наголосили, що "дії цих осіб та компаній відображають ескалацію провокацій і ворожу військову позицію КНДР, які загострюють глобальну напруженість і дестабілізують регіональний мир і безпеку".
 
До "чорного списку" США потрапили північнокорейські банки GTB, KMCB, китайські філії банків Choe та Kim. Також, обмеження введені проти керівників розвідувального, пропагандистського бюро, військових воєначальників та професора фізики університету в КНДР.
 
Окремо відзначені також російські компанії Vostok Trading LLC, DV Ink LLC, Novosibirskoblgaz LLC, Sibregiongaz, AO, Okryu Trading Company, які незаконно переправляли мільйони тонн нафтопродуктів до Північної Кореї.

 

СШАсанкціївійна в Україні

Останні матеріали

Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Політика
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 15:27
Трамп і
Політика
Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 12:37
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та
Політика
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та "мікроменеджмент" Головнокомандувача – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2024, 21:20
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Бізнес & Фінанси
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 16:04
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється