Уряд США відмовив Безосу в укладенні контракту з висадження на Місяць

Без конкуренції короткострокові та довгострокові місячні амбіції НАСА будуть відкладені, врешті-решт обійдуться дорожче, що не відповідатиме національним інтересам

Американський уряд у п'ятницю відхилив пропозиції засновника Amazon та компанії Blue Origin мільярдера Джефа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

Компанія оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля, стверджуючи, що космічне агентство NASA мало визначити кілька постачальників, а не надавати перевагу одному. Проте Рахункова палата США, куди було спрямовано скаргу, заявила, що протест відхилено.

"Без конкуренції короткострокові та довгострокові місячні амбіції НАСА будуть відкладені, врешті-решт обійдуться дорожче, що не відповідатиме національним інтересам", - заявив Безос.

Як повідомлялося, 26 липня в листі на ім'я керівника NASA Білла Нельсона він запропонував покрити витрати НАСА на суму до 2 млрд доларів, якщо космічне агентство укладе з Blue Origin контракт на створення модуля, призначеного для висадки астронавтів на Місяць.

У квітні NASA уклало з компанією SpaceX контракт на створення космічного корабля для доставки астронавтів на поверхню Місяця у 2024 році.

Перш ніж обрати SpaceX, НАСА шукала пропозиції щодо створення космічного апарата, який доставить астронавтів на поверхню Місяця в рамках програми Artemis.

Пропозиція Безоса надійшла через шість днів після того, як він разом з трьома членами екіпажу здійснив політ у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.