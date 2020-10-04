Уряд удосконалив фінансування заходів для боротьби з коронавірусом

В уряді підкреслили, що таким чином регіонам надано додатковий фінансовий інструмент для протидії поширенню коронавірусної інфекції

Кабінет міністрів надав можливість першочергово спрямовувати субвенції соціально-економічного розвитку регіонів на боротьбу з COVID-19.

Відповідні зміни до Порядку та умов надання субвенції соціально-економічного розвитку регіонів закріплені у постанові від 8 квітня, повідомляє "Укрінформ".

"Ці зміни передбачають, зокрема, першочергове спрямування субвенції на здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною інфекцією", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, постановою виключається обов’язковість співфінансування з місцевих бюджетів проєктів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції.

В уряді підкреслили, що таким чином регіонам надано додатковий фінансовий інструмент для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Завдяки виключенню обов’язкового співфінансування проєктів з місцевих бюджетів, субвенція має використовуватись областями ефективніше - відповідно до потреб і пріоритетів, визначених у регіонах", - поінформували в Кабміні.

Нагадаємо, що станом на 10 квітня в Україні понад 2 тисячі інфікованих коронавірусом, 69 людей померли