Уряд удосконалив фінансування заходів для боротьби з коронавірусом
Відповідні зміни до Порядку та умов надання субвенції соціально-економічного розвитку регіонів закріплені у постанові від 8 квітня, повідомляє "Укрінформ".
"Ці зміни передбачають, зокрема, першочергове спрямування субвенції на здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною інфекцією", - ідеться в повідомленні.
Крім цього, постановою виключається обов’язковість співфінансування з місцевих бюджетів проєктів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції.
В уряді підкреслили, що таким чином регіонам надано додатковий фінансовий інструмент для протидії поширенню коронавірусної інфекції.
"Завдяки виключенню обов’язкового співфінансування проєктів з місцевих бюджетів, субвенція має використовуватись областями ефективніше - відповідно до потреб і пріоритетів, визначених у регіонах", - поінформували в Кабміні.
Нагадаємо, що станом на 10 квітня в Україні понад 2 тисячі інфікованих коронавірусом, 69 людей померли
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