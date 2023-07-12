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Уряд Угорщини цього тижня обговорить вступ Швеції в НАТО – Bloomberg

12 липня 2023, 15:29
Уряд Угорщини цього тижня обговорить вступ Швеції в НАТО – Bloomberg
Фото: Главком
Угорський уряд збереться на триденну сесію, де може узгодити дату голосування парламентом ратифікації вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Кабінет міністрів Угорщини розгляне заявку Швеції на членство в НАТО вже цього тижня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на угорські ЗМІ.

Зазначається, що Кабінет прем'єр-міністра Віктора Орбана збереться на позачергове засідання цього тижня, на якому можуть узгодити дату голосування парламенту щодо ратифікації заявки Швеції на приєднання до Альянсу.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Орбан координував свої дії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а голосування в парламенті є лише технічним питанням.

Нагадаємо, що Угорщина разом із Туреччиною блокували євроатлантичну інтеграцію Швеції. У понеділок, 10 липня, Ердоган погодився передати турецькому парламенту протокол про приєднання Швеції до НАТО.

Минулого тижня очільник угорського МЗС Сіярто переконував, що Будапешт не затягуватиме ратифікацію членства Швеції в НАТО, якщо Анкара змінить свою позицію щодо цього питання.

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