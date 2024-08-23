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Уряд Угорщини закликав припинити вогонь у Курській області

23 серпня 2024, 09:35
Уряд Угорщини закликав припинити вогонь у Курській області
Фото: Getty Images
У Будапешті заявили, що потрібно припинити вогонь, бо Україна перейшла у наступ.

Голова апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуяш закликав припинити вогонь, коментуючи операцію ЗСУ у Курській області.

Про це інформує портал Telex.

На питання як Будапешт ставиться до того, що відбувається на території країни-агресора, Гуяш сказав, що потрібно зупинити вогонь, бо Україна перейшла у наступ.
 
"Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", - заявив він.
 
Крім того, Гуяш заявив, що москва та Київ несуть "відповідальність за енергетичну безпеку Європи, особливо у зв'язку з транспортуванням російської нафти та газу через територію України".

 

війна в Україніросія окупантиУгорщинаКурська область

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