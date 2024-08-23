Уряд Угорщини закликав припинити вогонь у Курській області

У Будапешті заявили, що потрібно припинити вогонь, бо Україна перейшла у наступ.

Голова апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуяш закликав припинити вогонь, коментуючи операцію ЗСУ у Курській області.

Про це інформує портал Telex.

На питання як Будапешт ставиться до того, що відбувається на території країни-агресора, Гуяш сказав, що потрібно зупинити вогонь, бо Україна перейшла у наступ.

"Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", - заявив він.

Крім того, Гуяш заявив, що москва та Київ несуть "відповідальність за енергетичну безпеку Європи, особливо у зв'язку з транспортуванням російської нафти та газу через територію України".