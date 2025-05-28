Уряд Великої Британії хоче замінити рутину в держсекторі на штучний інтелект

Міністри стверджують, що цифровізація державного сектора може забезпечити до £45 мільярдів щорічної економії за рахунок зростання продуктивності.

Британський уряд вважає, що найнижчі за рангом державні службовці витрачають майже дві третини свого часу на рутинні завдання, які можна автоматизувати.

Про це йдеться у відповіді Міністерства науки, інновацій та технологій на запит Politico.

Міністри стверджують, що цифровізація державного сектора може забезпечити до £45 мільярдів щорічної економії за рахунок зростання продуктивності.

Ці підрахунки базуються на припущенні, що 62% завдань, які виконують молодші адміністратори — найнижча посада в державній службі — є рутинними та можуть бути автоматизовані.

Згідно з даними міністерства, службовці рангом вище (виконавчі офіцери, старші виконавчі офіцери та головні виконавчі офіцери) витрачають на рутинні завдання відповідно 48%, 43% і 23% свого часу. Водночас найвищі чини держслужби не витрачають на такі завдання жодного відсотка часу.

Канцлерка скарбниці Рейчел Рівз заявила, що уряд планує скоротити витрати на утримання державної служби на 15% до кінця нинішнього скликання парламенту, що включає і скорочення 10 тисяч посад. В інтерв’ю BBC вона сказала, що такі скорочення «цілком можливі» завдяки розвитку технологій та штучного інтелекту.

Втім, розроблена міністерством модель не передбачає конкретно, де саме можуть відбутися скорочення. Гайлс Вілкс, старший науковий співробітник аналітичного центру Institute for Government, зазначив, що навіть якщо ШІ перебере частину завдань, це може створити нові робочі обов’язки.

"Не можна просто взяти статичний аналіз, порахувати, скільки завдань можна автоматизувати, і на цьому зупинитися. Часто виникає ефект віддачі — зростає попит, з’являються нові проблеми, нові управлінські рівні", — наголосив він.

Деякі члени парламенту заявили, що Міністерство науки, інновацій та технологій — яке обіцяло бути прозорим у своєму плані реформ — мало бути відкритішим щодо методології ще до того, як міністри почали публічно наводити цифру в £45 мільярдів.

Тільки після того, як голова профільного парламентського комітету Чі Онвура направила листа міністру науки, інновацій та технологій Пітеру Кайлу з вимогою надати повний аналіз, міністерство опублікувало "методологічну записку". У ній зазначається, що немає конкретного терміну досягнення очікуваної економії, а також визнання, зокрема про те, що не оцінювалось, чи справді поточні технології ШІ здатні автоматизувати рутинні завдання.