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ПОЛІТИКА

Уряд вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію

30 січня 2024, 21:44
Уряд вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію
Фото: milnavigator.com
У Міноборони розповіли про основні положення.

Кабінет міністрів України ухвалив і передав до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.

"Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", – зазначили у Міноборони.

Основні положення законопроєкту:

Визначеність

- Визначаємо чіткий термін служби на період воєнного стану.

- Люди з інвалідністю всіх груп – звільнені від військової служби.

- Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації.

Можливість відпочити

- Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватись частинами. (Не менше 15 календарних днів)

- Військовослужбовці звільнені з полону – отримають додаткові 90 днів відпустки. (Із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу.

Зручність

- Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг"

- Можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Навченість

- Після мобілізації, всі громадяни проходять обовʼязкову військову підготовку 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.

- Строкова служба скасовується. Замість неї запроваджуємо базову військову підготовку. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займає максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві.

Рівність

-  Робимо облік для всіх.

- Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців. Працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" - 50% від військовозобовʼязаних в певному органі. Голови міських та селищних рад, територіальних громад - мають бронь. Військовозобовʼязані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування - 50% від військовозобовʼязаних.

Забезпеченість

- Грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди.

- Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тис. грн.

мобілізаціявійна в України

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