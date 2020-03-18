Уряд вніс зміни щодо перетину адмінкордону з Кримом
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Є пропозиція - внести зміни до розпорядження Кабінету міністрів від 14 березня 2020 року №291 наступним рядком: "виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя та в'їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби України з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - заявив на засіданні віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що "останні два дні роботи підтверджують необхідність цієї постанови".
Рішення було ухвалено одноголосно.
Нагадаємо, що заступник представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світову спільноту запровадити санкції проти Росії за її дії в окупованому Криму.
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