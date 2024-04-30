Уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів

За ці гроші планують закупити 300 тис. безпілотників для Сил оборони.

Кабінет міністрів України виділяє додаткові 15,5 млрд грн для Сил оборони. За ці гроші планують закупити 300 тис. безпілотників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році", – зазначив чиновник.

За словами Шмигаля, кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. Потім безпілотники доставлять Силам оборони.

Нагадаємо, Україна збільшує випуск дронів дальної дії, які можуть допомогти ЗСУ обійти обмеження на використання зброї, отриманої від країн Заходу, для ударів по російській території.