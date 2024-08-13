Уряд виділив 2,6 млрд грн на відновлення населених пунктів після російських обстрілів
13 серпня 2024, 13:13
Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей Фото: Павло Кириленко/Facebook
Уряд затвердив перелік обʼєктів, які підлягають відновленню, та обсяги бюджетних грошей.
Кабінет міністрів виділив Державному агентству з відновлення понад 2,6 млрд грн на відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук
Також затверджено перелік обʼєктів, які підлягають відновленню в межах реалізації проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України спрямував з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни.