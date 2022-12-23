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Уряд виділив 400 млн гривень на розвиток малого бізнесу

23 грудня 2022, 19:21
Уряд виділив 400 млн гривень на розвиток малого бізнесу
Слово і Діло
Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 23 грудня виділив нові гранти для малого бізнесу на загальну суму 400,5 млн. грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Сьогодні уряд виділив додаткові кошти на розвиток малого бізнесу у сільському господарстві, будівництві, транспортній, освітній, науковій галузях тощо. Така підтримка передбачає створення більш ніж 2 тисяч робочих місць", – прокоментувала урядове рішення перший віцепрем'єрміністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Розподіл коштів передбачається так:

41,8 млн грн – на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства; 7 млн грн – на створення чи розвиток тепличного господарства; 204,4 млн грн – на створення чи розвиток власного бізнесу.

Окремим блоком виділяється сума 147,5 млн грн, з яких:

-62,5 млн грн – на створення чи розвиток власного бізнесу у таких сферах як сільське, лісове та рибне господарство, переробна промисловість, водопостачання, будівництво, транспорт, професійна, наукова та технічна діяльність, освіта, охорона здоров'я, мистецтво, спорт та інше;

-34,9 млн грн – для створення чи розвитку тепличного господарства;

-50,03 млн грн – для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, які вже мають досвід у бізнесі. Подання заявки на грант здійснюється через портал Дія.

Цей грант може отримати кожен, хто має ідею для малого бізнесу. Претендувати на нього можуть фізособи та ФОП. Для цього потрібно авторизуватися на порталі та заповнити заяву, а також прикріпити бізнес-план відповідної форми.

Нагадаємо, у мобільному додатку "Дія" стартувало бета-тестування доступу користувачів до судових рішень.

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