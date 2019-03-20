Уряд виділив 54,6 млн грн на підвищення кваліфікації держслужбовців

Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати 54,6 мільйона гривень на програми підвищення кваліфікації держслужбовців. Загалом, програми з підвищення кваліфікації пройде 26,27 тисячі працівників.

У програмах з підвищення кваліфікації братимуть участь не лише державні службовці, але й посадові особи, обрані до органів місцевого самоврядування, повідомляє Мінекономіки.

Кошти на програму підвищення кваліфікації були закладені у бюджеті. Урядовим рішенням їх спрямують на реалізацію навчальних програм для визначеного переліку державних службовців, який затвердили у Міністерстві економічного розвитку за пропозиціями інших міністерств та відомств. Такі програми проходять в Україні щороку.