Уряд виділив 54,6 млн грн на підвищення кваліфікації держслужбовців
У програмах з підвищення кваліфікації братимуть участь не лише державні службовці, але й посадові особи, обрані до органів місцевого самоврядування, повідомляє Мінекономіки.
Кошти на програму підвищення кваліфікації були закладені у бюджеті. Урядовим рішенням їх спрямують на реалізацію навчальних програм для визначеного переліку державних службовців, який затвердили у Міністерстві економічного розвитку за пропозиціями інших міністерств та відомств. Такі програми проходять в Україні щороку.
Раніше журналісти з'ясували, що 170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.
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