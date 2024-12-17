Уряд виділив на харчування дітей у школах 2,6 млрд гривень від Єврокомісії

Ініціатива реалізується в межах програми "Зимової підтримки" українців.

На забезпечення харчування дітей у школах виділили понад 2,6 млрд гривень, наданих Єврокомісією.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у Telegram.

Він зазначив, що це дозволить надати безкоштовне гаряче харчування для дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб.

Ініціатива реалізується в межах програми "Зимової підтримки" українців.

"Наступного року ми плануємо розширити її на всіх школярів", – додав Шмигаль.