Уряд виділив на харчування дітей у школах 2,6 млрд гривень від Єврокомісії
17 грудня 2024, 13:49
Їдальня. Фото: cripo.com.ua
Ініціатива реалізується в межах програми "Зимової підтримки" українців.
На забезпечення харчування дітей у школах виділили понад 2,6 млрд гривень, наданих Єврокомісією.
Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у Telegram.
Він зазначив, що це дозволить надати безкоштовне гаряче харчування для дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб.
Ініціатива реалізується в межах програми "Зимової підтримки" українців.
"Наступного року ми плануємо розширити її на всіх школярів", – додав Шмигаль.