Уряд виділив понад ₴1,6 млрд на ремонт і захист Чорнобильської АЕС

Уряд розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Гроші скерують зокрема на подолання наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції.

У відомстві кажуть, що, попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів. Проте усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак рф на українські ядерні об'єкти.

Міненерго наголосило, що потрібна чітка реакція світу на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ.