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ПОЛІТИКА

Уряд Японії хоче передати Україні технології з виробництва біопалива

03 січня 2024, 19:45
Уряд Японії хоче передати Україні технології з виробництва біопалива
Біопаливо виробляють із сільськогосподарських культур і відходів тваринництва.

Японія хоче передати Україні технології, пов'язані з поновлюваними джерелами енергії. Йдеться про виробництво біопалива.

Про це повідомляє  Tokyo Shimbun.

"Уряд почав координувати зусилля з надання Україні технологій, пов'язаних з поновлюваними джерелами енергії, як захід підтримки України, що продовжує піддаватися вторгненню з боку росії", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що проєкт заснований на технології виробництва біопалива, і для України, аграрної країни з багатими сировинними ресурсами, було встановлено, що він призведе до індустріалізації для відновлення.

Планується представити це як унікальний план внеску на "Японсько-українській конференції зі сприяння економічній реконструкції", яка відбудеться в Японії 19 лютого. Метою є досягнення угоди між українською стороною та японським постачальником технологій.

Японія, яка не в змозі надати військову підтримку, як Європа і США, зробить наголос на відновлення і реконструкцію України. Передбачається, що японські компанії нададуть технологію виробництва і супутнє обладнання.

Біопаливо виробляють із сільськогосподарських культур і відходів тваринництва. Оскільки воно використовується для виробництва електроенергії, воно привертає увагу як технологія, що сприяє декарбонізації.

"Якщо бізнес запрацює, він стане багатообіцяючим експортним товаром", - сказав представник японського уряду.

Вони також розглядають можливість майбутнього експорту в Європу, що, як вони сподіваються, допоможе Україні заробити іноземну валюту. Наразі уряд прислухається до побажань української сторони перед створенням Ради сприяння реконструкції.

Японіядопомога Україні

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