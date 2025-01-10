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ПОЛІТИКА

Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти росії

10 січня 2025, 13:08
Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти росії
Фото: з вільного доступу
До санкційного списку потрапила, зокрема, низка фізичних осіб та компаній.

Кабінет міністрів Японії у п'ятницю, 10 січня, схвалив додаткові санкції проти росії, включаючи заморожування активів десятків осіб та організацій, а також заборону експорту для десятків компаній у рф та кількох інших країнах, які допомагали Москві обходити обмеження.

Про це повідомляє AP.

Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаяші заявив, що схвалення додаткових санкцій демонструє прихильність Японії зусиллям G7 із посилення обмежень проти росії за вторгнення в Україну.

Згідно зі спільною заявою міністерств закордонних справ, торгівлі та фінансів Японії, 11 фізичних осіб, 29 організацій і три банки з росії, а також керівник північнокорейської торгової компанії і грузинський банк, які допомагали рф в обході обмежень, потрапили до санкційного списку — їхні активи будуть заморожені.

Кабінет міністрів Японії затвердив повну заборону на експорт для 22 російських компаній, у тому числі пов'язаних з військовою сферою, а також виробників техніки.

Експортні обмеження будуть застосовані і проти 31 неросійської фірми. Ці групи, за словами уряду Токіо, допомагали росії обходити санкції: 11 з них базуються в Гонконгу, сім — із материкового Китаю, вісім — у Туреччині, дві — у Киргизстані та по одній — у Таїланді, ОАЕ й Казахстані.

Японія затвердила список зі 335 товарів, які не можуть бути експортовані до росії — діяти ці обмеження почнуть із 23 січня. До списку увійшли, зокрема, двигуни та компоненти для будівельної техніки, велосипеди, засоби зв'язку й акустичні пристрої, а також механічні інструменти та клапани.

Додаткові санкції та експортні обмеження відповідають зусиллям G7, спрямованим на те, щоб росія не змогла обходити санкції за допомогою третіх країн, і включають заборону на експорт матеріалів, які можуть допомогти зміцнити російську промислову базу, сказав Хаяші.

Японіясанкціі проти росії

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