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Уряд затвердив національний план управління відходами до 2030 року

Для того, аби ці регіональні програми працювали, мають бути внесені зміни до національного законодавства
Кабінет міністрів України затвердив національний план управління відходами до 2030-го року. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 20 лютого.
Уряд затвердив національний план управління відходами до 2030 року Остап Семерак. Фото: КМУ.

За його словами, цей план підтримала делегація Євросоюзу, він є важливим кроком щодо приведення вітчизняного законодавства до європейських норм управління відходами, повідомив міністр екології Остап Семерак.

"Це не просто важливий стратегічний документ, який уперше за всі роки незалежності України визначає як маємо і будемо поводитися з відходами, але й визначає практичні заходи, які дозволять нарешті навести лад у цій сфері", - зазначив Семерак.

Він наголосив, що за період до 2030-го року Україна має щорічно виконувати низку таких завдань і практичних заходів, які визначає Нацплан. Згідно з ним передбачено перелік регіональних планів "із точним аналізом ситуації у регіонах та визначенням необхідної кількості інфраструктурних об’єктів, зокрема, сміттєпереробних заводів, ліній тощо".

Міністр екології також зауважив, що для того, аби ці регіональні програми працювали, мають бути внесені зміни до національного законодавства, яке регулює сферу управління з відходами.

Нагадаємо, що уряд підтримав проект Указу Президента "Про створення національного природного парку "Кам’янська Січ".

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20 02 2019 20:30
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