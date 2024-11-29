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Уряд затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року

29 листопада 2024, 15:55
Уряд затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року
Фото: Українські новини
Також продовжили дію програми щодо безоплатного протезування зубів на суму до 25 000 грн.
Кабінет міністрів схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року і затвердив операційний план щодо її реалізації. Стратегія охоплює всі сфери від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветеранів змінювати життя громади, регіону і держави.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 
 
Стратегія має три цілі: 
 
  • добробут ветеранів їх родин (лікування, реабілітація, робота, житло, навчання)
  • повага і вшанування 
  • забезпечення національної безпеки і обороноздатності (досвід ветеранів у стратегії безпеки і підготовки до національного спротиву)
 
Уряд також затвердив зміни до програми зубопротезування захисників і захисниць. Кожен ветеран зможе безоплатно лікувати зуби на суму до 25 000 гривень. Цією можливістю уже скористалися близько 11 000 українців, тепер її дію продовжать. 
 
Нагадаємо, що у серпні президент підписав указ із дорученням Кабміну розробити ветеранську політику до 2030 року. 
Формування ветеранської політики – один з кроків плану стійкості, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський. 

 

ветеранивійна в Україніросія окупанти

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