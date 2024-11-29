Уряд затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року
29 листопада 2024, 15:55
Фото: Українські новини
Також продовжили дію програми щодо безоплатного протезування зубів на суму до 25 000 грн.
Кабінет міністрів схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року і затвердив операційний план щодо її реалізації. Стратегія охоплює всі сфери від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветеранів змінювати життя громади, регіону і держави.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Стратегія має три цілі:
- добробут ветеранів їх родин (лікування, реабілітація, робота, житло, навчання)
- повага і вшанування
- забезпечення національної безпеки і обороноздатності (досвід ветеранів у стратегії безпеки і підготовки до національного спротиву)
Уряд також затвердив зміни до програми зубопротезування захисників і захисниць. Кожен ветеран зможе безоплатно лікувати зуби на суму до 25 000 гривень. Цією можливістю уже скористалися близько 11 000 українців, тепер її дію продовжать.
Нагадаємо, що у серпні президент підписав указ із дорученням Кабміну розробити ветеранську політику до 2030 року.
Формування ветеранської політики – один з кроків плану стійкості, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.