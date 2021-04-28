Уряд зберіг ціну на електроенергію на рівні 1,68 грн до кінця червня

Крім того, державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" будуть продавати електроенергію напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередництва державного підприємства "Гарантований покупець"

Кабінет Міністрів вирішив залишити до 30 червня ціну на електроенергію для населення на рівні 1 грн 68 копійок за кіловат/годину.

Таке рішення уряд ухвалив 28 квітня, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Громадське.

Крім того, державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" будуть продавати електроенергію напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередництва державного підприємства "Гарантований покупець".

Що передувало?

З першим днем нового року в Україні перестав працювати пільговий тариф на електроенергію. Відтоді вартість розраховується за єдиною ціною - 1,68 гривні за кВт/год.

У Міністерстві енергетики заявили, що продовжили термін дії положення про ПСО, за яким і зберігається єдиний тариф 1,68 гривні за кВт/год. Без нього ціна на електроенергію зросла б у 2 рази - до 3,30 гривні за кВт/год.

Попри це, зростання тарифу все-таки відбулося, бо уряд скасував пільговий тариф за перші 100 кВт/год, який складав 90 копійок. Тобто якщо раніше ви сплачували за перші 100 кВт/год за тарифом 90 копійок (загалом виходило 90 гривень), то з 1 січня за ці 100 кВт/год доведеться платити за єдиним тарифом 168 гривень. Зростання складає 78 гривень.