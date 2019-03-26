Уряд змінить систему виплати субсидій готівкою
Такі зміни готують в Кабміні, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Рева нагадав, що наразі субсидія не призначається, якщо у домогосподарства є місячне прострочення з оплати ЖКП, а після його погашення субсидію можуть відновити.
"Думаю, ми внесемо зміни, і той, хто допускав прострочення з проплатами, маючи на руках гроші, які їм виплатили, будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі", - сказав він.
Рева додав, що якщо після закінчення цього періоду виплати нормалізуються, субсідіант зможе знову перейти на грошову форму.
На думку міністра, така система дозволить встановити ефективні відносини з субсідіантами.
Крім того, Рева повідомив, що також планується регламентувати: якщо несплата буде пов'язана з донарахуваннями по газу в зв'язку з рішенням суду, такі прострочення не враховуватимуться при призначенні субсидії.
Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що в Україні середній розмір субсидій, які люди отримуватимуть у вигляді готівки, становитиме 1676 гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата