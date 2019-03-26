Уряд змінить систему виплати субсидій готівкою

"Думаю, ми внесемо зміни, і той, хто допускав прострочення з проплатами, маючи на руках гроші, які їм виплатили, будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі"

У разі, якщо субсідіант допускав прострочення в оплаті житлово-комунальних послуг при отриманні монетизованої субсидії, то на наступний період субсидія буде призначатися в безготівковій формі.

Такі зміни готують в Кабміні, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рева нагадав, що наразі субсидія не призначається, якщо у домогосподарства є місячне прострочення з оплати ЖКП, а після його погашення субсидію можуть відновити.

"Думаю, ми внесемо зміни, і той, хто допускав прострочення з проплатами, маючи на руках гроші, які їм виплатили, будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі", - сказав він.

Рева додав, що якщо після закінчення цього періоду виплати нормалізуються, субсідіант зможе знову перейти на грошову форму.

На думку міністра, така система дозволить встановити ефективні відносини з субсідіантами.

Крім того, Рева повідомив, що також планується регламентувати: якщо несплата буде пов'язана з донарахуваннями по газу в зв'язку з рішенням суду, такі прострочення не враховуватимуться при призначенні субсидії.

Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що в Україні середній розмір субсидій, які люди отримуватимуть у вигляді готівки, становитиме 1676 гривень.