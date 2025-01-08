Урядова комісія рекомендує Ізраїлю збільшити витрати на оборону на $30 мільярдів
Ізраїль повинен збільшити військові витрати для посилення своїх наступальних можливостей, попередила цього тижня урядова комісія, оскільки країна може продовжити боротьбу на кількох фронтах в осяжному майбутньому.
Комісія, очолювана колишнім радником з національної безпеки Ізраїлю, рекомендувала збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, щоб підготуватися до майбутніх викликів безпеці Ізраїлю.
Про це йдеться в газеті The Wall Street Journal.
Фінансування допоможе ізраїльським військовим переорієнтуватися на наступальну позицію, що в разі прийняття закону означатиме відхід від довготривалої залежності Ізраїлю від стримування в роки, що передували атакам Хамасу 7 жовтня 2023 року, які зруйнували уявлення про безпеку в країні.
У своєму звіті комісія розкритикувала довоєнний підхід Ізраїлю, який припускав, що країна може забезпечити тривалі періоди спокою за допомогою стримування, і натомість заявила, що Ізраїль повинен бути готовим до превентивних атак, і навіть до початку війни.
"Запобігання нарощуванню сил противника в усіх його формах є більш важливим, ніж тривале затишшя. Відповідь Ізраїлю на спроби завдати йому шкоди повинна бути максимально непропорційною і повинна постійно підтримуватися", — йдеться в доповіді.
Рекомендоване додавання 2,5 млрд доларів до цьогорічного бюджету збільшить загальний оборонний бюджет у 2025 році до 34 млрд доларів, що становить майже 7% валового внутрішнього продукту Ізраїлю, порівняно з приблизно 5% до війни.
70% оборонних ресурсів Ізраїлю в майбутньому мають бути спрямовані на наступальні спроможності, йдеться у звіті, і лише 30% — на оборонні зусилля.