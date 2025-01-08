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ПОЛІТИКА

Урядова комісія рекомендує Ізраїлю збільшити витрати на оборону на $30 мільярдів

08 січня 2025, 13:53
Урядова комісія рекомендує Ізраїлю збільшити витрати на оборону на $30 мільярдів
Amir Cohen/Reuters
Комісія, створена після атак Хамас 7 жовтня 2023 року, заявила, що країна не може покладатися на стримування для забезпечення своєї безпеки.

Ізраїль повинен збільшити військові витрати для посилення своїх наступальних можливостей, попередила цього тижня урядова комісія, оскільки країна може продовжити боротьбу на кількох фронтах в осяжному майбутньому.

Комісія, очолювана колишнім радником з національної безпеки Ізраїлю, рекомендувала збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, щоб підготуватися до майбутніх викликів безпеці Ізраїлю.

Про це йдеться в газеті The Wall Street Journal.

Фінансування допоможе ізраїльським військовим переорієнтуватися на наступальну позицію, що в разі прийняття закону означатиме відхід від довготривалої залежності Ізраїлю від стримування в роки, що передували атакам Хамасу 7 жовтня 2023 року, які зруйнували уявлення про безпеку в країні.

У своєму звіті комісія розкритикувала довоєнний підхід Ізраїлю, який припускав, що країна може забезпечити тривалі періоди спокою за допомогою стримування, і натомість заявила, що Ізраїль повинен бути готовим до превентивних атак, і навіть до початку війни.

"Запобігання нарощуванню сил противника в усіх його формах є більш важливим, ніж тривале затишшя. Відповідь Ізраїлю на спроби завдати йому шкоди повинна бути максимально непропорційною і повинна постійно підтримуватися", — йдеться в доповіді.

Рекомендоване додавання 2,5 млрд доларів до цьогорічного бюджету збільшить загальний оборонний бюджет у 2025 році до 34 млрд доларів, що становить майже 7% валового внутрішнього продукту Ізраїлю, порівняно з приблизно 5% до війни.

70% оборонних ресурсів Ізраїлю в майбутньому мають бути спрямовані на наступальні спроможності, йдеться у звіті, і лише 30% — на оборонні зусилля.

ХАМАСІзраїльоборона

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