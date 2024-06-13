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Урядові сайти Швейцарії та організацій-учасників Саміту миру зазнали кібератаки

13 червня 2024, 19:09
Урядові сайти Швейцарії та організацій-учасників Саміту миру зазнали кібератаки
Фото: Ukrinform
Фахівці зафіксували незначні зброї у роботі порталів.

Вранці 13 червня зафіксували перші кібератаки на урядові сайти Швейцарії, а також тих організацій, які братимуть участь у Саміті миру.

Про це повідомив  швейцарський Національний центр кібербезпеки.

Через DDoS-атаки сталися незначні збої у роботі порталів, але загалом їхня діяльність не постраждала.

Наразі, заданими центру, атаки перебувають "у межах очікуваного діапазону", і гострої загрози немає.

Швейцарські фахівці зауважили, що очікували на такий інцидент.

Саміт відбуватиметься 15-16 червня. У заході, за даними швейцарської сторони, зареєструвалося спершу 90 держав та організацій.

 

 

 

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