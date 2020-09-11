Урядовці хочуть передати гуртожитки місцевим громадам
Документ передбачає відновлення документації на гуртожитки (їхні житлові комплекси та/або частини), доброустрій їх прибудинкових територій та проведення капітального ремонту 490 гуртожитків, у тому числі 271 гуртожитку у держвласності та 219 приватизованих. Останнім хочуть надати компенсації за передачу гуртожитків у власність громад.
Згідно з пояснювальною запискою, ця ініціатива потребуватиме фінансування на суму 1 млрд 271 млн гривень, з них додаткове фінансування із загального фонду державного бюджету — 244 млн грн, з місцевих бюджетів — 1 млрд 26 млн гривень.
У проєкті закону також зазначено, що видатки на відновлення документації на гуртожитки та визначення їхніх прибудинкових територій здійснюються з місцевих бюджетів. Те ж саме й з видатками на капремонт та доброустрій прибудинкових територій гуртожитків.
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