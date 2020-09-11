Урядовці хочуть передати гуртожитки місцевим громадам

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт №4325, яким хочуть затвердити Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік. Як свідчать дані на сайті парламенту, ініціатором законопроєкту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ передбачає відновлення документації на гуртожитки (їхні житлові комплекси та/або частини), доброустрій їх прибудинкових територій та проведення капітального ремонту 490 гуртожитків, у тому числі 271 гуртожитку у держвласності та 219 приватизованих. Останнім хочуть надати компенсації за передачу гуртожитків у власність громад.

Згідно з пояснювальною запискою, ця ініціатива потребуватиме фінансування на суму 1 млрд 271 млн гривень, з них додаткове фінансування із загального фонду державного бюджету — 244 млн грн, з місцевих бюджетів — 1 млрд 26 млн гривень.

У проєкті закону також зазначено, що видатки на відновлення документації на гуртожитки та визначення їхніх прибудинкових територій здійснюються з місцевих бюджетів. Те ж саме й з видатками на капремонт та доброустрій прибудинкових територій гуртожитків.

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