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ПОЛІТИКА

Уряди України та Чехії підписали дві угоди про спільне виробництво зброї

16 липня 2024, 16:56
Уряди України та Чехії підписали дві угоди про спільне виробництво зброї
Шмигаль фінансовий рамштайн
Мова про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt.

Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Мова про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проекти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод - угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", - розповів Шмигаль.

Друга підписана угода - це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.

Раніше президент Чехії Петр Павел розповів про деталі "снарядної ініціативи": в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

ЧехіязброяДенис Шмигальугода

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