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USAID надає допомогу Україні на понад $1 мільярд

02 жовтня 2024, 20:11
USAID надає допомогу Україні на понад $1 мільярд
$825 мільйонів доларів виділили на підтримку енергетичної системи України.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило понад $1 мільярд допомоги Україні: 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
 
Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, пише "Радіо Свобода".
 
"З наближенням зими путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру", – зазначила Павер.
 
Крім того, USAID надає 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні, яку виділяють через Аенство з міжнародного розвитку і Держдепартамент США.
 
"Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг", – пояснила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку.
 
Також Саманта Павер оголосила про запуск 5-річної програми реабілітації українців "Rehab for you", на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів.
 
"Ми запускаємо нову п’ятирічну програму "Rehab for you" з бюджетом 13 мільйонів доларів, яка допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, в свою сім’ю", – заявила очільниця агентства.

 

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