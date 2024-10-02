USAID надає допомогу Україні на понад $1 мільярд

$825 мільйонів доларів виділили на підтримку енергетичної системи України.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило понад $1 мільярд допомоги Україні: 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, пише "Радіо Свобода".

"З наближенням зими путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру", – зазначила Павер.

Крім того, USAID надає 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні, яку виділяють через Аенство з міжнародного розвитку і Держдепартамент США.