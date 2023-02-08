USAID розгляне можливість підтримки бізнесу в Україні в розмірі $100млн — Шмигаль
Денис Шмигаль розповів про пріоритети швидкого відновлення в Україні: відбудова енергетичної інфраструктури, житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної та соціальної інфраструктури, а також допомога приватному сектору, йдеться на сайті Урядовий портал.
Також прем'єр-міністр додав, що глава уряду подякував за передання Україні газотурбінної станції General Electric потужністю 25 МВт і висловив сподівання на отримання додаткових установок, які допоможуть забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури України.
Шмигаль також закликав USAID приєднатись до програм підтримки українських підприємців. У свою чергу представникиUSAID повідомили, що підтримка малого та середнього бізнесу – перспективний напрям, і вони розглянуть можливість його фінансування у розмірі до $100млн.