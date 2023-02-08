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USAID розгляне можливість підтримки бізнесу в Україні в розмірі $100млн — Шмигаль

08 лютого 2023, 10:10
USAID розгляне можливість підтримки бізнесу в Україні в розмірі $100млн — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Колмен провели зустріч, під час якої обговорили питання швидкого відновлення та фінансової підтримки України.

Денис Шмигаль розповів про пріоритети швидкого відновлення в Україні: відбудова енергетичної інфраструктури, житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної та соціальної інфраструктури, а також допомога приватному сектору, йдеться на сайті Урядовий портал.

Також прем'єр-міністр додав, що глава уряду подякував за передання Україні газотурбінної станції General Electric потужністю 25 МВт і висловив сподівання на отримання додаткових установок, які допоможуть забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури України. 

Шмигаль також закликав USAID приєднатись до програм підтримки українських підприємців. У свою чергу представникиUSAID повідомили, що підтримка малого та середнього бізнесу – перспективний напрям, і вони розглянуть можливість його фінансування у розмірі до $100млн.

бізнесUSAIDУкраїнаШмигаль

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