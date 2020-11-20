USB-розетки та клімат-контроль: в Укрзалізниці обіцяють покращити пів сотні пасажирських вагонів

У 2021 році Укрзалізниця планує провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

Про це розповів виконувач обов’язків члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, зазначає "Громадське".

"У пріоритеті - проведення капітально-відновлювальних ремонтів пасажирських вагонів. Завдяки цьому за 30% вартості нового вагона де-факто отримуємо майже новий вагон. В силах Укрзалізниці на власних виробничих потужностях відновити значну кількість вагонів",- зазначив Перцовський.

Що нового буде у вагонах?

Оновлений рухомий склад матиме сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів.

Серед новацій - USB-розетки біля кожного місця, під столиками встановлять спеціальні полички для зручного зарядження телефонів, купе обладнають індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках - спеціальні місця для склянок.

Загалом у наступному році "Укрзалізниця" запланувала рекордні інвестиції в оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачили придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн коштом держбюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн грн.

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