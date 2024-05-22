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Усе йде до того, що війська НАТО з'являться в Україні – Newsweek

22 травня 2024, 17:13
Усе йде до того, що війська НАТО з'являться в Україні – Newsweek
За словами французького політика Бенджаміна Хаддада, занадто багато часу йде на розмови про ескалацію, тоді як саме росія створює ескалацію.

Представник політичної партії президента Франції  Еммануеля Макрона заявив, що прагнення Франції до активнішої участі у війні в Україні просувається і знаходить відгук в інших європейських країнах.

Про це пише Newsweek.

Бенджамін Хаддад, якого вважають провідним голосом у французьких зовнішньополітичних дискусіях, заявив у кулуарах конференції Леннарта Мері в Естонії минулого тижня, що НАТО і ЄС повинні "перевернути ситуацію".

Макрон прагне вивести москву з рівноваги. Одна з його недавніх пропозицій — розмістити сили НАТО на території України для небойових завдань. Хоча США відкидають таку ідею, вона все ж знайшла прихильників у Європі, особливо в країнах, розташованих уздовж кордонів із рф.

"Було цікаво спостерігати, що в перші кілька днів усі говорили: "Це тільки позиція Франції", — зазначив Хаддад.

Відтоді провідні європейські лідери висловили свою підтримку цій пропозиції або принаймні відкритій дискусії з такого питання, додав від.

Серед інших, президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Це важливо, тому що ці країни знаходяться на першій лінії. І це країни, які довгий час відчували недовіру до Парижа і Берліна", — продовжив Хаддад. 

Занадто багато часу йде на розмови про ескалацію, тоді як саме росія веде до ескалації, уточнив він.

Представник Франції пропонує Заходу творчо підійти до питання про те, як краще допомогти Києву різними способами, зокрема потенційно коштом введення військ.

Хаддад сказав, що зараз на кордоні з білоруссю дислоковано значну кількість українських військ, щоб запобігти потенційному вторгненню з півночі.

За його словами, західні сили можуть бути розгорнуті вздовж українського кордону, як війська в країнах Балтії або Польщі, щоб звільнити частину українських військ для виправляння на фронт.

НАТОвійна в Україніросія окупантивійська в Україні

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