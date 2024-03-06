Усі аеропорти навколо Парижа будуть закриті на час церемонії відкриття Олімпіади

Повітряний простір буде закритий в радіусі 150 км навколо Парижа.

Повітряний простір і всі аеропорти навколо Парижа будуть закриті на час церемонії відкриття Олімпійських ігор у липні.



Про це повідомляє AIR Live.

Під час слухань у Сенаті міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен розповів про заходи безпеки, заплановані на церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня.



Міністр внутрішніх справ, зокрема, оголосив, що повітряний простір буде закритий в радіусі 150 км навколо Парижа.

"Це цілком історично, що ми повністю зупиняємо роботу аеропортів", – сказав Дарманен. Крім того, над церемонією з міркувань безпеки літатимуть гелікоптери та дрони.

Зупинка аеропортів запланована з 19:00 до кінця церемонії опівночі, уточнив міністр.



"Глави держав повинні будуть прибувати за межами цієї зони", – заявив міністр.