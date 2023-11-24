Усі канадські провінції визнали Голодомор актом геноциду

Відповідний законопроєкт у третьому й завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів.

Атлантична канадська провінція Острів Принца Едварда визнала Голодомор актом геноциду українців, ставши останньою провінцією з усіх десяти, які це зробили.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Острів Принца Едварда приєднується до інших провінцій у визнанні українського голоду актом геноциду", – йдеться у тексті ухваленого законопроєкту.



Окрім самого факту визнання геноциду, законопроект також на провінційному рівні визначає четверту суботу листопада Днем пам’яті Українського голоду й геноциду.

До провінційного парламенту законопроєкт уніс депутат від Ліберальної партії Гордон Макнілі. На його ухвалення депутатам знадобилося менш ніж три тижні.

Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. З того часу країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодомору. Враховуючи рішення законодавчих зборів Острова Принца Едварда, усі десять канадських провінцій визнали Голодомор актом геноциду.



Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.