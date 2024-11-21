Усі країни Євросоюзу зобов'язані заарештувати Нетаньягу за можливості – Боррель

Боррель нагадав, що країни ЄС є членами МКС

Усі країни Європейського Союзу зобов'язані виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Europa Press.

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважати і виконувати", - сказав він під час візиту до Йорданії.

Боррель підкреслив, що рішення Міжнародного кримінального суду є "обов'язковим" для країн ЄС, оскільки всі вони є членами МКС.

Крім того, голова дипломатії ЄС закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Секторі Гази. Він додав, що міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб протистояти "апокаліптичній" ситуації в регіоні.

"Мені дуже шкода, що ми не змогли покласти цьому край", - заявив він.