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Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг

11 жовтня 2023, 14:55
Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг
джерело ria
В НАТО запевняють, що будуть на стороні України стільки, скільки буде потрібно.
Усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погоджуються, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому.
 
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає "УНІАН".
 
"Ми повинні привести у дію довгострокову програму, аби забезпечити, що історія не буде повторюватися. З цього приводу, усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО", - наголосив Столтенберг.
 
Генеральний секретар Альянсу нагадав, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени усунули для України вимогу реалізації Плану дій щодо членства.
 
"Ми представили програму, аби зробити Збройні сили України повністю взаємосумісними з майбутніми союзниками", - сказав Столтенберг.
 

Крім того, він нагадав, що було започатковано Раду Україна-НАТО, де усі країни разом з Україною є рівними учасниками.

Генеральний секретар Альянсу відзначив, що боротьба України - це боротьба НАТО, безпека України - це безпека НАТО, а цінності України - це цінності НАТО.

"Ми будемо виступати на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - сказав Столтенберг.

 

НАТОСтолтенбергвійна в Україніросія окупанти

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