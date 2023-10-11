Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг

В НАТО запевняють, що будуть на стороні України стільки, скільки буде потрібно.

Усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погоджуються, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає "УНІАН".

"Ми повинні привести у дію довгострокову програму, аби забезпечити, що історія не буде повторюватися. З цього приводу, усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени усунули для України вимогу реалізації Плану дій щодо членства.

"Ми представили програму, аби зробити Збройні сили України повністю взаємосумісними з майбутніми союзниками", - сказав Столтенберг.