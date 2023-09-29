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Усіх суддів Верховного Суду запідозрили у корупції

29 вересня 2023, 18:55
Усіх суддів Верховного Суду запідозрили у корупції
Фото: zn.ua
США вимагають перевірки всього складу суду.

 Лист-"дорожня карта" реформ, яку Україні надали Сполучені штати Америки, містить чіткі вказівки та строки проведення реформування Верховного Суду, а також вказує на необхідність перевірки усіх чинних суддів з його складу, пише УНН.

Крім того, США вказують, що така перевірка необхідна у зв’язку з корупційними справами за участі Всеволода Князєва.

Про це йдеться у листі, який  вже офіційно підтвердив прем'єр-міністр.

"Перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв'язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства", - йдеться у листі. 

Примітно, що у листі партнерів вказується формулювання – "корупційними справами", тобто мова йде не лише про справу компанії Ferrexpo AG, у рамках розгляду якої Князєву інкримінують отримання хабаря у розмірі 2,7 млн доларів (частина з суми мала бути передана ще 14 суддям Великої Палати ВС).

У своєму листі представники США також вказують, що реформування ВС має стати пріоритетом на наступні 3 – 6 місяців.

корупціяВерховний суд Українивійна в Україніросія окупанти

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