Успіхи України на фронті підвищують ціну війни для путіна – Bloomberg

Як зазначає Bloomberg, перші очікування щодо контрнаступу були високими після постачання зброї на мільярди доларів, навіть незважаючи на те, що військові аналітики попереджали про труднощі.

Україна неухильно досягає прогресу на полі бою і підвищує ціну війни для росії. Це відбувається, незважаючи на похмурі оцінки деяких союзників повільних темпів контрнаступу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається в публікації, після кількох тижнів ударів по укріплених російських лініях фронту на окупованих сході та півдні українські сили, можливо, досягли значних проривів, які відкривають перспективу швидшого наступу.

Київ оголосив, що війська прорвали першу лінію укріплень на південному сході і прагнуть розширити пролом, що є частиною стратегії, спрямованої на поділ російських сил на дві частини шляхом просування до Азовського моря та відрізання окупованого Криму. Крім того, ЗСУ продовжують наступ навколо міста Бахмут.

"Президент росії путін також стикається з посиленням атак дронів на москву та інші міста, що підриває його претензії на здатність забезпечити безпеку країни в той час, як Україна вживає заходів у відповідь за розпочату війну. путіну потенційно загрожують президентські вибори в березні, коли міста його країни зазнають регулярних нападів, а його війська відступають", - зазначає Bloomberg.

Україна знає, що перемоги допомагають знизити втому від війни серед союзників, від яких вона залежить в плані озброєнь. У той час як адміністрація Джо Байдена заявляє, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, між республіканськими претендентами, які кинуть йому виклик на пост президента наступного року, розбіжності набагато сильніші, йдеться у публікації.

Однак попереду ще багато важких боїв, і російські війська, як і раніше, добре окопалися. Україна знає, що їй необхідно завоювати якнайбільше території, перш ніж місцевість стане важкопрохідною напередодні другої зими війни.

Як зазначає Bloomberg, перші очікування щодо контрнаступу були високими після постачання зброї на мільярди доларів, навіть незважаючи на те, що військові аналітики попереджали про труднощі. Йому поки що не вистачає феєрверку ефектних минулорічних перемог у Харківській області та Херсоні.

"Оскільки загартовані в боях українські війська будуть використовувати свою перевагу, майбутні тижні допоможуть визначити, чи можна вважати це успіхом", - йдеться у публікації.