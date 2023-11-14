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Установка керамічних вінірів у клініці Люмі-Дент (вартість послуги)

14 листопада 2023, 12:50
Установка керамічних вінірів у клініці Люмі-Дент (вартість послуги)

Весь світ знає про голлівудську посмішку. Вона відрізняється особливою білизною зубів, рівних та красивих. Але рідко у кого ця посмішка є натуральною. Ефект білого зубного ряду створюється за рахунок керамічних вінірів - спеціальних накладок на зуби. Сформувати таку голлівудську посмішку стало цілком можливим завдяки послугам клініки Люмі-Дент в Києві. Бажаючим дізнатися скільки коштують вініри в Люмідент стоматологія Позняки - слід зайти на сайт клініки і уважно вивчити розрахунок всього комплексу процедур зі встановлення керамічних накладок.

Це незрозуміле слово вінір

Іноземне слово вінір англійського походження. У перекладі воно звучить як маскувати, вдавати. Дійсно, основна функція вінірів - маскувати дефекти зуба: відколи, тріщини, місця встановлення пломб. Керамічні вініри є дуже тонкими пластинами з кераміки (порцеляни) товщиною всього 0,4-0,6 мм. Їх зазвичай ставлять на передні зуби, надаючи їм естетичного вигляду. Є ще супервініри, які їх називають голлівудськими. Виготовляються вони у США за засекреченою технологією.

Установка керамічних вінірів у клініці Люмідент у Києві

Існує кілька видів вінірів: композитні (полімерні) та керамічні. Створенню гарної голлівудської посмішки сприяють саме накладки із кераміки. У стоматологічній клініці Люмі-Дент пацієнтам надається ортопедична послуга зі встановлення керамічних вінірів на передній ряд зубів. Процес вінірингу в клініці складається з кількох етапів.

Консультація лікаря-ортодонта (безкоштовно). Разом із пацієнтом обговорюється кількість вінірів, їх колір (підбирається за спеціальною шкалою). На комп'ютері моделюється зовнішній вигляд посмішки із встановленими вінірами, замовник знайомиться із фотографією. Лікар коригує розміри зубів та відправляє дані в електронному вигляді до лабораторії клініки, де виготовлятимуться тимчасові та постійні вініри.

Обточування зубів, встановлення вінірів із пластмаси. Цей етап складається з кількох дій: лікар обточує зуби під мікроскопом на товщину трохи більше 0,6 мм; з обточених зубів за допомогою цифрового сканера знімається відбиток, що ляже в основу виготовлення керамічних вінірів; лікар закріплює до відточених зубів тимчасові пластикові накладки, які виглядають як справжні та прикривають некрасивий вигляд обточених зубів.

Кріплення керамічних вінірів. Готові вініри встановлюються на зуби, з яких заздалегідь зняті пластмасові. Процедура проводиться за допомогою спеціальної цементної маси, що клеїть, з подвійним затвердінням. Пацієнт оцінює колір, форму, щільність прилягання вінірів. На кожен зуб ставиться за однією накладкою.

У першу добу після встановлення на передні зуби не рекомендується давати велике навантаження. Надалі вінірами користуються як звичайними зубами. Особливого догляду вони не вимагають, їх потрібно чистити так само, як інші зуби вранці і ввечері за допомогою зубної пасти.

У лабораторії клініки Люмі-Дент виготовляються керамічні вініри за комп'ютерною технологією Emax, роблять їх за допомогою фрезерного верстата.

Скільки коштує «голлівудська посмішка»

Керамічні вініри – задоволення не з дешевих. Але вони того варті. Це ідеально рівні білі зуби, які будуть радувати їх власників протягом тривалого часу. У клініці Люмі-Дент надається гарантія на 2 роки, але це не означає, що вони стануть непридатними. При акуратному поводженні керамічними вінірами користуються протягом усього життя.

Дізнатись вартість керамічних вінірів можна на сайті клініки Люмі-Дент у Києві. Ціна одного вініра на зуб становить 4241 грн. (станом на 2020 рік). Але вартість буде дещо вищою, тому що потрібно врахувати і низку додаткових послуг. Так, загальна вартість виготовлення та встановлення мінімальної кількості вінірів (4-х штук) коштуватиме 35054 грн.

Зателефонуйте до клініки Люмі-Дент у Києві та запишіться на безкоштовну консультацію з вінірингу вашого зубного ряду. Якщо ви маєте можливість, не відмовте собі в задоволенні отримати гарну голлівудську посмішку, встановивши керамічні вінінри.

 

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