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Усик достроково переміг Дюбуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

20 липня 2025, 09:15
Усик достроково переміг Дюбуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу
Фото: EPA/UPG
Поєдинок завершився у п'ятому раунді
19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO український боксер Олександр Усик переміг володаря титула IBF британця Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.
 
Про це повідомляє "Суспільне".
 
У пʼятому раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.
 
За день до бою боксери провели процедуру зважування, яка показала, що Дюбуа важить 110,5 кг, а Усик – на сім кілограмів легший, 103,1. Як зазначало "Суспільне", для українця це рекордна вага в кар'єрі – напередодні свого переможного бою проти британця Тайсона Ф'юрі Усик важив 102,5 кг.
 
Президент України Володимир Зеленський відреагував на блискучу перемогу боксера Олександра Усика над Даніелем Дюбуа в бою-реванші. 
 
Допис із привітанням на адресу українського чемпіона зʼявився в Телеграм-каналі глави держави. Зеленський подякував Усику за силу та натхнення, яке він дає всій Україні з кожною перемогою. 
 
"Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав", – йдеться в дописі. 
 
 
боксвійна в Україніросія окупанти

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