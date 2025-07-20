Усик достроково переміг Дюбуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок завершився у п'ятому раунді

19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO український боксер Олександр Усик переміг володаря титула IBF британця Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.

У пʼятому раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

За день до бою боксери провели процедуру зважування, яка показала, що Дюбуа важить 110,5 кг, а Усик – на сім кілограмів легший, 103,1. Як зазначало "Суспільне", для українця це рекордна вага в кар'єрі – напередодні свого переможного бою проти британця Тайсона Ф'юрі Усик важив 102,5 кг.