Усик переміг Ф'юрі та зберіг три чемпіонські пояси

Олександр Усик підтвердив свій чемпіонський статус у реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі, перемігши одноголосним рішенням суддів, українець зберіг за собою пояси WBC, WBA та WBO.

Про це стало відомо із трансляції боксерського поєдинку, який раніше ЗМІ охрестили "боєм століття".

Поєдинок тривав 12 раундів, за результатом яких усі три судді одностайно віддали перемогу українцеві: 116–112, 116–112, 116–112.

Усик на рингу зазначив, що присвятив перемогу своїй матері, Надії Петрівні, і "всім матерям України".

"Я переміг. Це важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд", – сказав після бою Усик.

Боксер також виніс на ринг шаблю гетьмана Івана Мазепи XVII сторіччя, уривок відео опублікувала Ukraine WOW у Facebook.

Як повідомила The Guardian, Ф'юрі покинув ринг, не давши інтерв'ю. За словами промоутера британського боксера Френка Воррена, "ще надто рано" говорити про те, чим займатиметься Ф'юрі надалі.

Президент України Володимир Зеленський привітав боксера в Telegram із "важливою й такою потрібною всім нам зараз" перемогою.

"Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці й свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – б'ємося і свого не віддамо", – написав президент.