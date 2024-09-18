Усика затримали в аеропорту Кракова. У Польщі розповіли про причини

Товариша боксера не хотіли пускати на літак.

Польський промоутер Анджей Василевський розкрив деталі затримання в аеропорту Кракова українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

Промоутер розповів журналістам деталі, які почув від менеджера Усика Олександра Красюка.

Про це передає Przeglad Sportowy.

Український боксер приїхав до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі. Однак прикордонна служба не захотіла пускати на борт літака його товариша. Чемпіон вирішив, що не полетить без друга, тож обох затримали.

"Наші служби аеропорту без причини не хотіли пускати товариша Усика в літак. Тверезого та з документами. Який сором! Я знаю Олександра особисто. Топовий та елегантний, завжди поважає закон", – зазначив Василевський.

Український спортсмен, чемпіон світу з боксу Олександр Усик прокоментував інцидент зі своїм затриманням в аеропорту Кракова.

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося”, – написав спортсмен у соцмережах.

Він подякував усім, хто хвилювався за нього, а також українським дипломатам за підтримку.

"І респект польській поліції за виконання своїх обов'язків незалежно від зросту, ваги, розмаху рук і регалій", – додав чемпіон.

У свою чергу, у МЗС розповіли деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", - повідомив міністр Андрій Сибіга.

Як повідомили у відомстві, Сибіга координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди він зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом.