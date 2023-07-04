Матеріали:
Теми:

Уявити майбутнє Євросоюзу без України неможливо – Урсула фон дер Ляєн

04 липня 2023, 11:39
Уявити майбутнє Євросоюзу без України неможливо – Урсула фон дер Ляєн
Фото: Главком
На думку, глави Європейської комісії це,зокрема, зменшить російський вплив у Східній та Центральній Європі.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що неможливо уявити майбутнє блоку без України та Молдови як членів, зокрема для того, щоб зменшити російський вплив у Східній та Центральній Європі. У той час як іншим країнам, таким як Румунія та Болгарія, які приєднались до Євросоюзу у 2007 році, знадобилося 11 років, щоб стати членами блоку, майбутнє нових кандидатів на вступ, схоже, буде вирішене швидко.

Про це пише The Guardian.

"Чи можете ви уявити, що Європейський Союз буде без України, без Молдови без Західних Балкан? І що ця частина Європи знаходиться під впливом росії чи Китаю? Неможливо. Тож напрямок руху зрозумілий", – сказала вона на початку головування Іспанії в Раді ЄС у Мадриді.

Вон додала, що ЄС має вести роботу, яка передбачає неминуче розширення союзу, зокрема і щодо формування бюджетів та реформи сільськогосподарської політики.

"Тепер ми маємо почати думати про те, як ми гарантуємо, що ці країни є частиною Європейського Союзу, що Європа є для них домом. І це принципові рішення, які ми повинні прийняти, ми маємо обговорити, як виглядатиме процес прийняття рішень. Ми повинні обговорити, як розподілятиметься спільне фінансування, якої спільної політики ми маємо дотримуватись", – сказала Фон дер Ляєн, додавши, що ці питання потрібно вирішити якнайшвидше.

ЄвросоюзУрсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Політика
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Переклад iPress – 03 липня 2023, 11:03
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Політика
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Переклад iPress – 03 липня 2023, 09:35
Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється