Уявити майбутнє Євросоюзу без України неможливо – Урсула фон дер Ляєн

На думку, глави Європейської комісії це,зокрема, зменшить російський вплив у Східній та Центральній Європі.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що неможливо уявити майбутнє блоку без України та Молдови як членів, зокрема для того, щоб зменшити російський вплив у Східній та Центральній Європі. У той час як іншим країнам, таким як Румунія та Болгарія, які приєднались до Євросоюзу у 2007 році, знадобилося 11 років, щоб стати членами блоку, майбутнє нових кандидатів на вступ, схоже, буде вирішене швидко.

Про це пише The Guardian.

"Чи можете ви уявити, що Європейський Союз буде без України, без Молдови без Західних Балкан? І що ця частина Європи знаходиться під впливом росії чи Китаю? Неможливо. Тож напрямок руху зрозумілий", – сказала вона на початку головування Іспанії в Раді ЄС у Мадриді.



Вон додала, що ЄС має вести роботу, яка передбачає неминуче розширення союзу, зокрема і щодо формування бюджетів та реформи сільськогосподарської політики.

"Тепер ми маємо почати думати про те, як ми гарантуємо, що ці країни є частиною Європейського Союзу, що Європа є для них домом. І це принципові рішення, які ми повинні прийняти, ми маємо обговорити, як виглядатиме процес прийняття рішень. Ми повинні обговорити, як розподілятиметься спільне фінансування, якої спільної політики ми маємо дотримуватись", – сказала Фон дер Ляєн, додавши, що ці питання потрібно вирішити якнайшвидше.